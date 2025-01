Motociclista é encontrado morto com corte no pescoço na Washington Luís

Um motociclista de 44 anos morreu na tarde de domingo (12) após sofrer uma queda no km 175 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. A vítima teve um corte fatal no pescoço, e as circunstâncias do acidente levantam suspeitas sobre o uso de cerol em linha de pipa.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, equipes de resgate da concessionária que administra a via foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A perícia foi acionada para realizar os primeiros levantamentos, e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico.

A perita responsável observou um corte linear e profundo no pescoço da vítima, sugerindo a possibilidade de que o ferimento tenha sido causado por cerol, material frequentemente usado em linhas de pipa e que contém pó de vidro. Testemunhas relataram ter visto um menino deixando a área com uma pipa, reforçando a hipótese.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita, e a investigação prossegue para determinar as causas do acidente. Exames laboratoriais foram solicitados para verificar a presença de resíduos de pó de vidro na lesão.

