Jovem de 24 anos morre após colisão em poste

Moto após bater em poste - Crédito: Flávio Fernandes

Um trágico acidente tirou a vida de Thiago Henrique da Silva Almeida, de 24 anos, na madrugada desta quarta-feira (7). A colisão entre uma motocicleta e um poste, ocorreu próximo à rotatória da Localiza, na Avenida Maria Antônia de Camargo (Via Expressa), em Araraquara.

Segundo informações preliminares, o piloto da moto, acompanhado de um amigo, perdeu o controle do veículo e se chocou violentamente contra o poste. Thiago que estava na garupa e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor foi socorrido com ferimentos graves.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança da região poderão ajudar a esclarecer o ocorrido. A perícia técnica também foi acionada para analisar o local do acidente.

