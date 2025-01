Motociclista de 21 anos perde a vida após se envolver em acidente

Crédito: Foto: Luiz Cláudio Alba (Grupo Thathi)

Uma jovem motociclista de 21 anos faleceu na manhã desta quinta-feira (16) após um acidente envolvendo uma caminhonete na avenida Saudade, em Ribeirão Preto. A identidade da vítima não foi divulgada.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida com a rua José de Alencar, no bairro Campos Elíseos. Testemunhas relataram que a motociclista seguia em direção ao Centro da cidade quando colidiu contra a lateral da caminhonete.

Com o impacto, a jovem foi arremessada, caiu na calçada e sofreu ferimentos fatais na cabeça. A perícia ainda investigará as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas.

Segundo relatos, a motociclista teria atravessado o semáforo no sinal vermelho. A família informou que ela estava a caminho do trabalho e atrasada no momento do ocorrido.

O motorista da caminhonete, que trafegava dentro do limite de velocidade permitido, não conseguiu evitar a colisão.

Com informações do TH Mais

Leia Também