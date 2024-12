Motociclista de 19 anos morre após colidir contra poste

Compartilhar no facebook

Crédito: Foto: Éder Martins (Grupo Thathi)

Um jovem motociclista de 19 anos faleceu na manhã desta quarta-feira (11) após perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste na avenida Dom Pedro I, na zona Norte de Ribeirão Preto. Com o impacto, o poste foi derrubado.

O veículo, uma Honda CB Twister, transportava duas pessoas no momento do acidente. O condutor morreu no local, enquanto a passageira, uma mulher de 20 anos, ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Ribeirão Preto.

A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades. A ocorrência segue em andamento, e o texto será atualizado à medida que novas informações forem divulgadas.

Com informações do portal TH Mais

