Moto furtada é recuperada pela PM em Ibaté

Moto furtada em São Carlos foi encontrada em Ibaté - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Ibaté recuperou na manhã desta segunda-feira, 5, uma moto que havia sido furtada em São Carlos em maio deste ano.

Os PMs Thomaz e Fernando César foram até a rua Américo Brasiliense, no Jardim Cruzado, onde estava CB 300 preta com placa adulterada. Após pesquisa pela numeração do chassi, foi constatado que era produto de furto.

O homem que estava com a CB, disse à polícia que faz que comprou a moto por R$ 2.300,00 de um rapaz desconhecido há dois dias. A moto foi devolvida ao proprietário e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia.

