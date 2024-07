Moto adulterada, drogas e agressão a guardas municipais: quatro homens são detidos em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Rota das Notícias

Uma confusão no final da manhã desta quarta-feira (10/07) em Ibaté resultou na apreensão de uma moto adulterada, drogas, na prisão de quatro homens e na agressão a dois guardas municipais.

Tudo começou quando guardas municipais, durante patrulhamento pela região central, se depararam com uma moto em atitude suspeita. Ao darem a ordem de parada, o condutor da moto empreendeu fuga, colocando em risco a vida de pedestres e motoristas, inclusive nas proximidades de escolas.

A perseguição terminou no Jardim Icaraí, onde o motociclista caiu com a moto. Ele foi detido por dois guardas, mas a situação se complicou quando usuários de drogas cercaram os agentes e os agrediram com socos e chutes.

Com a ajuda da população e da chegada de várias viaturas da Polícia Militar, inclusive da Força Tática de São Carlos, a situação foi controlada.

A moto adulterada, que estava com o chassis raspado, o motor de outra moto e a placa de uma motocicleta vermelha de Minas Gerais, foi apreendida em uma casa após indicação de moradores.

Além da moto, foram apreendidos vários aparelhos de celular, duas porções de maconha, uma faca, um pote, vários saquinhos contendo um pó branco que será analisado pela Polícia Científica.

Os quatro homens detidos e os dois guardas municipais agredidos foram levados para a delegacia. Os guardas receberam atendimento médico e estão bem.

