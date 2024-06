Morte de DJ aos 42 anos comove cidade da região

Raul era conhecido e querido em Araraquara - Crédito: arquivo pessoal

Araraquara está em luto pela morte do DJ Raul Procópio, aos 42 anos. Raul faleceu na madrugada desta quinta-feira (27), vítima de um infarto fulminante.

Reconhecido por sua alegria contagiante e talento musical, Raul era uma figura querida na cidade, especialmente na comunidade LGBT. Ele era DJ e também atuava na área de eventos, onde se destacava por sua inegável sensibilidade artística e criatividade.

O velório de Raul será realizado na sexta-feira (28), das 7h às 10h30, na Funerária Fonteri 2. O enterro será em seguida no Cemitério São Bento.

Homenagens nas redes sociais

Amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens a Raul e lamentar sua partida precoce.

"Raul era um líder nato, que com sua alegria e otimismo transformava os ambientes em que estava. Ele era formado em Administração, mas foi na área de eventos e como DJ que se destacou pela sua inegável sensibilidade artística e criatividade", disse o prefeito Edinho Silva em uma mensagem publicada em suas redes sociais.

Filipa Brunelli, amiga de Raul, também prestou uma homenagem emocionante em seu perfil na rede social. "Não aceito a morte, tenho um sério problema em lidar com essa passagem que todos nós somos fadados. Acordo hoje com um gosto amargo e com tristeza, com a notícia da morte do querido amigo Raul Procópio. O conheci em 2010, de forma caótica, mas o sentimento que foi construído entre nós foi de amor, fraternidade, respeito, e acolhimento. Onde nos encontrávamos era lugar de colocar as fofocas em dia….rs. Você amigo era uma pessoa cheia de vida, que sempre me colocou pra cima, que sempre me falava coisas positivas, e que irá fazer muita falta. O senhor te chamou muito cedo, vc tinha uma vida inteira pela frente, mas só Deus sabe os reais planos que tem para nós. Toda solidariedade a família, amigos e principalmente ao seu companheiro Marco. Descanse em paz meu amigo DJ, chegou a hora de vc tocar seus hits no céu", escreveu Filipa.

