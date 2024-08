Moradora da região e irmã morrem após serem esmagadas por elevador em MG

Movimentação defronte a residência onde ocorreu a tragédia - Crédito: Foto: Paranaiba Mais

Em um trágico acidente, duas irmãs, de 79 e 85 anos de Araraquara, perderam a vida na tarde desta quinta-feira (15) em Uberaba. As vítimas visitavam uma amiga no bairro São Sebastião quando foram encontradas caídas e inconscientes no fosso do elevador de uma residência na Rua Irmão Afonso.

Segundo informações preliminares, um possível defeito técnico teria permitido que a porta do elevador se abrisse, mesmo sem a plataforma no andar. As idosas não perceberam o perigo e ao entrarem no vão do elevador, foram fatalmente prensadas.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Com informações do Araraquara Agora

