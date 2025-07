Colisão frontal mata casal e dois feridos na SP-326

Compartilhar no facebook

Crédito: CCI ARTESP E ARQUIVO PESSOAL

Uma colisão frontal envolvendo um automóvel e um utilitário deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas no início da noite deste domingo (27), na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na altura do km 326,400, no município de Guariba (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 18h46, quando o condutor de uma caminhonete Ford Ranger saiu pela contramão da entrada de um posto de combustíveis e colidiu de frente com um Volkswagen Gol que seguia no sentido capital/interior. Com o impacto, os dois veículos ficaram imobilizados provocando interdição total da pista por cerca de quatro horas.

Marcio e Gislaine que ocupavam o automóvel Gol morreram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas — uma em estado grave, socorrida pelo SAMU, e outra com ferimentos moderados. Ambas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

