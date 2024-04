Morador denuncia possível foco de Dengue no Broa e cobra providências da prefeitura de Itirapina

SIGA O SCA NO

Um leitor acionou o SCA via Whatsapp na tarde desta quinta-feira (4) para denunciar uma chácara que segundo ele está em estado de abandono na rua Patricular 17 A, no Balneário Santo Antonio (represa do Broa), em Itirapina.

Ele alega que o imóvel virou um criadouro do mosquito da Dengue, principalmente por causa da piscina que está "verde" e com várias larvas.

O morador pede que o pode público municipal aumente a fiscalização no balnerário, inclusive alega que a neta está com Dengue.

"Muitos casos de dengue no Broa. Fiz uma denúncia há 25 dias na vigilância sanitária e ninguém veio aqui nessa casa para verificar. Hoje minha neta está tomando soro e medicação, pois contraiu dengue e está com febre de 39 a 40°. Gostaria que o proprietário fosse autuado por irresponsabilidade, pois tem conhecimento da epidemia que está no Broa e mesmo assim deixa a casa abandonada sabendo que a piscina não esta sendo cuidada", desabafou.

Leia Também