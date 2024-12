Morador de Porto Ferreira participa de reality que vai escolher o novo narrador da Globo

“Depois de quase 20 anos dedicados à comunicação, contando histórias no rádio e na TV, estou prestes a viver um novo capítulo incrível da minha carreira” - Crédito: reprodução Instagram

Morador de Porto Ferreira, cidade localizada a 48 quilômetros de São Carlos, o ator André Massa está participando do reality show "Craque da Voz", programa que escolherá entre dez participantes o novo narrador dos canais Globo. Galvão Bueno e Karine Alves terão a missão de ajudar a escolher o principal destaque da narração brasileira, entre cinco homens e cinco mulheres. Os dez participantes foram revelados em 4 de novembro de 2024. Massa se mantém entre os cinco sobreviventes do reality.

“Depois de quase 20 anos dedicados à comunicação, contando histórias no rádio e na TV, estou prestes a viver um novo capítulo incrível da minha carreira. A voz tem o poder de emocionar, inspirar e transformar, e é exatamente isso que espero ver e compartilhar com vocês nesse programa. Cada participante traz uma história única, uma paixão que ressoa e ecoa em cada palavra. Estou pronto para mergulhar de cabeça nessa jornada, onde cada voz é uma estrela e cada história, um gol de placa. Aproveito para agradecer todas as pessoas envolvidas no projeto”, afirma Massa em seu perfil no instagram.

O programa pé apresentado por Galvão Bueno e Karine Alves; produção vai ao ar no sportv e no Globoplay às quintas e na TV Globo aos domingos.

A cada semana, um participante é eliminado do programa. O vencedor assinará um contrato de um ano com a Globo. Os narradores serão testados em desafios técnicos e de convivência e terão a oportunidade de mostrar seus talentos.

No dia 14 de novembro foram eliminados do programa a radialista Manu Pilger, de 43 anos, da de Santo Antônio de Jesus (BA) e a jornalista Janaina Andrade, de 38 anos foram eliminadas. No dia 21 de novembro foi a vez do influencer Sandro Gonçalves (Bonecão), de 26 anos, de Luziânia (GO), deixar o programa. No dia 28 a eliminada foi produtora Viviane Falconi, 39 anos que vive em São Paulo (SP). A streamer Camila Chun (Chun), de 34 anos, de Santos (SP) foi eliminada no dia 5 de dezembro.

“Nossa missão é encontrar uma nova voz, ajudar alguém a realizar um sonho, e o nível está excelente. Eu estou muito feliz. Tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Muita gente foi testada para que chegássemos a esses dez participantes - afirmou Galvão Bueno.

Além de Galvão e Karine, outros convidados ajudam a decidir quem deixa o programa a cada semana. A lista das participações especiais conta com nomes como os narradores Luis Roberto, Gustavo Villani, Renata Silveira, Everaldo Marques e Luiz Carlos Jr., os comentaristas Arnaldo Cezar Coelho e Júnior, o apresentador Andre Rizek, o influenciador e jornalista Fred Bruno e o humorista Marcelo Adnet.

“-Meu papel no programa é apresentar junto com o Galvão, o nosso mestre da narração. Como apresentadora, eu também entendo muito de voz, gosto muito de trabalhar essa parte de locução. Tenho a missão de ser uma mistura de quem vai passar a emoção, com a responsabilidade da informação. O Galvão muitas vezes é a emoção e eu sou o lado racional da informação. Digo como vai ser a prova, o mais claro possível, para cada participante- explicou Karine Alves.

Os dez participantes do programa: cinco já foram eliminados. Foto Reprodução

Como funciona?

Diferentes ambientes compõem o reality. As disputas para decidir quem segue na competição e as dicas dos jurados para os candidatos se aperfeiçoarem ocorrem no “Laboratório da Voz”. O “Lounge” é a área de convivência e de troca de experiência entre os participantes. Já a “Sala da Deliberação” é o espaço em que jurados e apresentadores acompanham os participantes nas dinâmicas e provas.

O ambiente é rodeado de telas e monitores, para que eles possam ver todos os detalhes enquanto analisam o desempenho dos postulantes a um contrato com a Globo, debatendo suas impressões, pontos positivos e negativos que podem salvar ou eliminar alguém do reality. Por fim, o “Canto dos Depoimentos” é uma espécie de confessionário, onde os competidores podem desabafar e comentar momentos vividos no reality.

