Mistério e angústia: Itapira e região se mobilizam para encontrar bebê que desapareceu de casa

As buscas pela bebê de um ano e 10 meses que desapareceu de sua casa, ontem, em Itapira, distante 157 quilômetros de São Carlos e que fica na região de Mogi Mirim, foram retomadas nesta manhã. Equipes dos 1º GBVI (Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira) estão mobilizadas em uma área de mata para qual um cão treinado foi após farejar objetos da criança.

Por enquanto ainda não há qualquer indício do que realmente possa ter acontecido com a menina Isis Helena Rosa Schotem. À medida que as buscas avançam, a angústia e o desespero da família aumentam. A Polícia Civil continua trabalhando no caso por meio do SIG (Serviço de Investigações Gerais).

A bebê sumiu de sua casa na Rua Espanha enquanto a mãe teria saído para levar outra criança à creche. Ela ficou com o avô, que sofre de Mal de Alzheimer. Quando a mãe voltou, o portão estava aberto e a bebê não estava mais no local.

O caso ganhou grande repercussão e vem provocando comoção pública não só na cidade, mas em toda a região.

Com informações do Itapira News

