Médico Flávio Freitas sofre aneurisma cerebral e será submetido a cirurgia

Flávio Freitas trabalhou no Samu de São Carlos - Crédito: Arquivo pessoal

O médico Dr. Flávio Freitas, que atuou no SAMU de São Carlos e na rede municipal de saúde de Ibaté, e atualmente reside no litoral paulista, será submetido a uma cirurgia para tratar um aneurisma cerebral. Ele foi transferido para o Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (24), onde passará por exames detalhados antes do procedimento.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio relatou detalhes sobre seu estado de saúde e a escolha pelo método de tratamento:

"Fiz a arteriografia cerebral, que confirmou o aneurisma. É um aneurisma grande, localizado na artéria basilar, que é uma das mais difíceis de operar. Após conversas com neurologistas e familiares, optei pelo método menos invasivo, via endovascular. Sei que é uma cirurgia de risco, mas o risco maior seria não fazer nada".

Flávio destacou a importância da fé e da decisão de enfrentar o problema de forma imediata: "Não quero voltar para casa para depois resolver. Quero seguir em frente, resolver logo o que precisa ser resolvido e seguir a vida."

Ele agradeceu o apoio que tem recebido: "Eu realmente não tinha noção de quanta gente gostava de mim. Agradeço a todos pelas mensagens e pela ajuda, especialmente à minha esposa, Luciana, que está comigo o tempo todo, e aos amigos e familiares."

O médico, conhecido por sua dedicação à saúde pública, afirmou que seguirá compartilhando atualizações sobre sua recuperação e concluiu: "Força, fé, e daqui a pouco estou de volta."

