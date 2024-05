Matão deve receber 50 mil pessoas durante o feriado de Corpus Christi

Corpus Christi em Matão - Crédito: reprodução/Prefeitura Municipal

O Corpus Christi de Matão acontece nos dias 29 e 30 de maio e espera receber aproximadamente 50 mil visitantes durante esta quinta-feira (30).

Para o prefeito Cido Ferrari, a festa de Corpus Christ é muito importante para o município, pois é através dela que o povo católico/cristão pode exercitar a sua fé; o evento traz lazer gratuito para todos; e ainda, movimenta a economia local, tornando Matão uma cidade cada vez mais interessante e atrativa para investimentos de várias frentes empresariais. _“Estamos investindo na festa de Corpus Christi, com atrações artísticas e culturais, pensando principalmente na segurança das pessoas e para isso temos que ter infraestrutura capaz de dar suporte para os eventos”, avaliou o prefeito Cido Ferrari.

Para pinturas e trajeto da procissão de Corpus Crhisti, na região central, as seguintes ruas serão interditadas: Rua José Bonifácio, Avenida 28 de Agosto, Rua Rui Barbosa, Avenida 15 de Novembro, Rua Prudente de Morais, Avenida 7 de Setembro, Avenida Siqueira Campos.

Durante todo o dia 30/05 ocorrerão várias celebrações na Matriz do Senhor Bom Jesus, 7h00, 9h00, e 11h00, sendo que a Missa Campal, será às 16h00, seguida de Procissão, às 17h00.

Confira a programação da Festa

Casa da Cultura – 30 de maio

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1051 – Centro



09h00: Corais Infato-Juvenis Canto da Rosa e Vozes de Luizinho

11h00: Grupo Vocal Marias

13h00: Coral de Matão



Praça de Alimentação no Centro – 30 de maio

Endereço: Rua Rui Barbosa, Centro (em frente à praça Dr. Leonidas Calígula Bastia)



09h30: Ribitti, Sanfoneiro e Seu Benedito, Violeiro

11h00: Folia de Reis “Padre Marcos Pião”

12h30: Cajuína

14h00: Sandra e Sueli



Palco Viva Cultura – Praça Central – 30 de maio

Endereço: em frente à igreja Matriz (entre Rua José Bonifácio e Rua Rui Barbosa)



10h00: Capoeira Sou Eu, Caboclo

12h00: Maracatu Programa Teia

14h00: Batucada na Geral



Palco Viva Cultura apresenta o Pôr do Sol



Logo após a procissão sob os tapetes, às 18h00, em frente à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, localizada na Av. Bôrtolo Biava, 13 – Nova Matão, no Parque Ecológico.



Ou seja, em todo Conjunto Poliesportivo/Parque Ecológico Laert José Tarallo Mendes, cinco DJ’s se apresentarão até às 22h00:



18h00: DJ Lucas Ruffo

19h00: DJ Keké Flash Back

20h00: DJ Valentino

21h00: DJ Ulisses Philippelli

22h00: DJ Raissa Assunção



No mesmo horário, às 18h00, na Pista de Skate do Conjunto Poliesportivo haverão diversas apresentações de Hip-Hop, com o Pocket Show – Green Room Rap, DJ Pimenta, Batalha de Mc’s.

Leia Também