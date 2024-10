Mais de 220 mil veículos já utilizaram sistema de cobrança automática de pedágio na região

Pedágio Free Flow - Crédito: Divulgação

Levantamento feito pela concessionária EcoNoroeste revela que, de 4 de setembro a 20 de outubro, 221.105 veículos já passaram pelo pórtico de cobrança automática (free flow) da primeira rodovia paulista com o sistema eletrônico em funcionamento. Desde setembro, a praça de pedágio de Itápolis, na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), passou a operar com a nova tecnologia substituindo o modelo tradicional.

A implantação do sistema faz parte do contrato firmado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o Governo do Estado de São Paulo e a concessionária EcoNoroeste, responsável pela administração do trecho concedido. O modelo de “passagem livre” visa modernizar e otimizar a cobrança de tarifas sem a necessidade dos motoristas pararem os veículos em cabines tarifárias. Dos contratos em andamento, a EcoNoroeste, Rodoanel Norte e o Lote Litoral, e as próximas concessões de rodovias estaduais, como os lotes Nova Raposo e Rota Sorocabana, já contarão com os pórticos eletrônicos.

