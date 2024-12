Mãe e filho desaparecem após serem arrastados por enxurrada

Mãe e filho foram arrastados pela enxurrada - Crédito: arquivo pessoal

Uma forte enxurrada na Avenida Carolina Geretto Dall'Acqua, em Ibitinga (SP), arrastou Karen Silva e seu filho, Josué, de 5 anos, na tarde desta terça-feira (3). De origem boliviana, mãe e filho ficaram hospedados em um hotel próximo ao local do incidente e foram levados pela correnteza ao tentarem atravessar a via. Ambos caíram no Córrego Saltinho.

As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas imediatamente, mas tiveram que interrompê-las durante a noite devido ao alto volume de água e à baixa visibilidade. Nesta quarta-feira as buscas foram retomadas, mas até o momento mãe e filho não foram encontrados.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, Ibitinga registrou 18,5 mm de chuva nas últimas 24 horas antes do acidente, o que contribuiu para o risco elevado de alagamentos e enxurradas..

Leia Também