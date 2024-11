Mãe de aluna usa troféu para agredir diretora e professora de escola municipal

Compartilhar no facebook

Troféu que teria sido utilizado pela agressora - Crédito: Flávio Fernandes

Uma discussão na Escola Municipal Henrique Scabello, localizada no Jardim das Hortências, em Araraquara, terminou em agressão no final da tarde desta quarta-feira (13). Segundo informações, uma mãe de aluna usou um troféu para agredir a diretora e uma professora da escola.

A confusão teria começado com um desentendimento dentro da unidade escolar e, durante a briga, a mãe atacou as funcionárias. A professora sofreu ferimentos e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada a um hospital particular. A direção, apesar de não apresentar lesões visíveis, também foi levada ao hospital.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação declarou que está acompanhando o caso e orientou as vítimas a registrarem um boletim de ocorrência no Plantão Policial, para que as medidas legais possam ser tomadas.

Até o momento, a agressora não foi localizada para se pronunciar sobre o ocorrido, e o caso segue em investigação



Colaborou Flávio Fernandes

