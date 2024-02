Mãe da pequena Júlia posta mensagem comovente nas redes sociais

Crédito: Arquivo pessoal

A mãe da pequena Júlia Mota, que faleceu aos 4 anos na última quinta-feira (22), após lutar bravamente contra um tumor abdominal maligno publicou uma mensagem comovente nas redes sociais na manhã deste sábado.

Veja na íntegra a publicação de Jaqueline Mota

Minha menina minha eterna e amada julinha minha desejada e esperada presente de Deus sonhei tanto em ter você você foi fruto das minhas orações você tinha uma missão desde o meu ventre e cumpriu com excelência tocou vidas com essa sua serenidade de anjo você realmente não pertencia a esse mundo eu pedia para Deus a cada segundo para que você ficasse comigo tinha certeza e convicção da sua Cura e Deus me ouviu porque sua cura veio não do geito que mamãe almejava mas sim do geito que papai do ceu tinha escrito na sua história, uma história e legado inesquecível marcante ,e inspiradora ele é o dono da vida niguem é dono de niguem ....Como eu aprendi com você você me ensinou que não podemos nunca desistir seu amor é admiração pela mamãe era notável como eu amava ter você em meus colinho mas hoje você está no colinho de jesus eu te amarei pra sempre e nunca será um adeus aqui eu vou seguindo com aquela força que você tinha fica aí brincando correndo e me esperando porque em breve estaremos juntas eternamente.....você será nosso combustível diário você não morreu apenas foi recolhida para os braços do pai te amo te amo minha julinha amor da minha vida !obrigada por ter me escolhido para ser a sua mamãe!A melhor filha do mundo.

Você me ama mamãe?

Te amo além da eternidade

Te amo do tamanho do infinito.............. essas frases fazia parte do nosso dia a dia !

Há mamãe como eu te Amo obrigada por cuidar de mim !

Essa era a sua frase pra mim.

Mãe de Anjo.

Me ensina a lidar com a saudade meu amorzinho.......até o nosso reencontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também