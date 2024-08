Livramento: ônibus da viação Paraty é destruído por incêndio em rodovia; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Um susto marcou a noite de quinta-feira (22) em Matão. Um ônibus da Viação Paraty, que fazia a linha Matão/Taquaritinga, pegou fogo na Rodovia do Trabalhador, próximo à saída para Dobrada, enquanto transportava passageiros.

Segundo relatos, uma densa fumaça começou a se alastrar pelo interior do veículo, forçando o motorista a parar o ônibus imediatamente. Todos os passageiros conseguiram desembarcar em segurança, sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que destruíram completamente o ônibus. Em decorrência do incidente, a rodovia precisou ser interditada por um período, causando transtornos no trânsito.

Passageiros relatam frequentemente problemas como quebras constantes, superlotação e péssimo estado de conservação dos veículos.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Peritos do Corpo de Bombeiros foram ao local para realizar uma perícia e determinar a origem das chamas

