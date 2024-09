Jovem motociclista perde a vida em colisão frontal na SP-255

SIGA O SCA NO

Crédito: Flavio Fernandes

Matheus Henrique Magalhães da Silva, de 20 anos,perdeu a vida após sua motocicleta Honda Twister colidir frontalmente com um VW/Fox no quilômetro 75 da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), em Araraquara.

O jovem seguia sentido Américo Brasiliense quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária. O impacto foi violento, destruindo a parte frontal do carro. Equipes do SAMU e da concessionária Arteris foram acionadas rapidamente, mas Matheus não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A motorista do carro, uma mulher de 34 anos, foi socorrida para o Hospital Municipal Doutor José Nigro em Américo Brasiliense com ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para perícia e o corpo de Matheus foi encaminhado ao IML de Araraquara.

Morador de Américo Brasiliense, Matheus era querido por familiares e amigos. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

