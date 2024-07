Jovem motociclista perde a vida em acidente

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo pessoal

Um trágico acidente na manhã desta segunda-feira (15) tirou a vida de um jovem motociclista na Avenida Padre Van Ess, em Pirassununga. A vítima, Clevison Alves de Oliveira Guimarães, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos após colidir com a porta de um carro e ser atropelado por um caminhão.

Clevison conduzia sua motocicleta pela Avenida Padre Van Ess no sentido centro, quando realizava uma ultrapassagem pelo lado direito de um caminhão. Ao se aproximar de um carro estacionado, o motorista do carro abriu a porta, colidindo com a moto de Clevison.

Com o impacto, Clevison perdeu o controle da moto e caiu ao solo. Nesse momento, a última roda do reboque do caminhão passou sobre ele, causando ferimentos fatais.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e as responsabilidades dos envolvidos.

