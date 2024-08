Jovem morre em colisão na rodovia SP-334

SIGA O SCA NO

Um grave acidente na manhã deste domingo (4) deixou um jovem morto na Rodovia Cândido Portinari. João Pedro da Silva Santos, de 24 anos, conduzia uma Saveiro que colidiu com a traseira de um Siena, no km 359, em Batatais.

Com o impacto, o Siena capotou em um canavial às margens da pista, enquanto a Saveiro tombou na rodovia. João Pedro sofreu ferimentos graves e não resistiu.

Além do jovem, havia outro ocupante na Saveiro e quatro pessoas no Siena. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região, mas o estado de saúde delas não foi divulgado até o momento.

João Pedro e seu amigo haviam passado a noite em Ribeirão Preto e estavam retornando para Franca quando o acidente ocorreu.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

