Jovem morre dias após retornar do Guarujá

Amanda Caroline Resende de Oliveira tinha 29 anos - Crédito: redes sociais

Amanda Caroline Resende de Oliveira, de 29 anos, faleceu neste sábado, 4, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristais Paulista. A jovem, que havia retornado do litoral paulista na quinta-feira, 2, apresentava sintomas de virose e teve o quadro de saúde agravado por uma parada cardíaca.

Segundo informações de pessoas próximas, Amanda relatou falta de ar e sofreu uma convulsão antes de buscar atendimento médico. Ela estava em uma chácara na região quando decidiu procurar a UPA. Amanda tinha histórico de pressão alta, e exames foram realizados para determinar as causas do óbito.

O município do Guarujá, onde a jovem esteve, enfrenta um surto de viroses, com aumento expressivo de atendimentos médicos, o que preocupa autoridades de saúde. Contudo, ainda não há confirmação de que a virose tenha sido o fator determinante para o agravamento do estado de saúde de Amanda.

Com informações do site GCN

