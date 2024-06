Jovem morre após queda de moto em cidade da região

SIGA O SCA NO

Vítima no detalhe e moto ao fundo - Crédito: Flavio Fernandes

Uma jovem 25 anos, identificada como Damares de Jesus da Silva, faleceu em um grave acidente de moto na vicinal Manoel de Abreu, em Araraquara, na manhã deste sábado (8).

Segundo informações, a vítima estava como passageira na motocicleta, que seguia no sentido Américo Brasiliense pela Rota 81 quando o condutor perdeu o controle do veículo por motivos ainda não esclarecidos. Após a queda, a moto foi parar na pista contrária e a jovem colidiu com uma árvore, resultando em seu óbito instantâneo.

O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a jovem já estava sem vida quando chegaram ao local. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil aguarda os laudos periciais e imagens de câmeras de segurança para determinar as causas do acidente.

