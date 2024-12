Jovem é preso após agredir companheira de 15 anos dentro de ônibus na Washington Luís

Rodovia Washington Luis - Crédito: (crédito Rogério Gianlorenzo)

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na tarde deste domingo (29) após agredir sua companheira, uma adolescente de 15 anos, dentro de um ônibus estacionado em um posto de combustíveis no km 267 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

A vítima relatou aos policiais que, sem motivo aparente, recebeu vários tapas nas costas e nos braços do agressor, com quem tem um filho recém-nascido. A adolescente apresentava hematomas pelo corpo e estava com o bebê no colo no momento da agressão.

Após o ocorrido, a jovem foi encaminhada para atendimento médico, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e oferecer suporte, especialmente para garantir os cuidados ao recém-nascido.

O agressor não resistiu à abordagem policial e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal. O jovem foi encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina, e o caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

