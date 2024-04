Jovem é morto a tiros e adolescente baleada em cidade da região

Um jovem foi morto a tiros e uma adolescente baleada na noite deste sábado (20), no bairro Paschoal Salzano, em Porto Ferreira.

Segundo o SCA apurou, Kaike Bezerra estava em uma adega na rua Olívio Ferrari, quando uma moto Yamaha Fazer chegou com dois indivíduos que efetuaram vários disparos.

A Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu Kaike que foi atingido na cabeça e costas. Ele chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento do registro da ocorrência, deu entrada no mesmo hospital a adolescente com um tiro na perna. Ela estava acompanhando Kaike na adega.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

A dupla que efetuou os disparos até o momento não foi presa.

