Jovem de 23 anos perde a vida em acidente de moto na região

Crédito: Foto: E-Limeira

Foi enterrado no final da tarde deste domingo (08/04), o corpo da jovem Dannyfer Aleixo Silva da Costa, 23, que perdeu a vida na noite de sábado (06) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, no bairro Nobreville, em Limeira (SP).

Segundo informações apuradas no local, Dannyfer trafegava com sua motocicleta Honda CG 160 pela referida via, sentido Centro, quando realizou uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, que seguia no sentido contrário.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram acionadas e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada em estado grave para o Hospital Humanitária de Limeira. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito ao dar entrada na unidade hospitalar.

Leia Também