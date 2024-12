Jovem de 19 anos morre em grave acidente na SP-255, em Rincão

Crédito: Flavio Fernandes

Na tarde desta quarta-feira (11), um acidente fatal tirou a vida de Wellington Fernando dos Santos, de 19 anos, no km 49 da rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), próximo ao posto Joval, em Rincão.

De acordo com informações preliminares, Wellington conduzia um GM/Astra preto quando perdeu o controle do veículo por razões ainda desconhecidas. O carro rodou na pista e colidiu frontalmente com um Hyundai Veloster que trafegava no sentido norte. Apesar de tentar desviar, a motorista do Veloster não conseguiu evitar o impacto.

Com a força da colisão, o Astra capotou e o Veloster bateu contra uma barreira de concreto. Equipes de resgate foram acionadas, mas Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A motorista do Veloster foi socorrida com ferimentos no braço e na perna e levada para um hospital da região. Até o momento, seu estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para o trabalho da perícia, e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. As causas do acidente estão sendo investigadas.

