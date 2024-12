Jovem de 19 anos morre após acidente de moto

Na madrugada desta terça-feira (10), Robson Nunes de Souza Andrade, de 19 anos, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Estádio, em Rio Claro (SP), em decorrência de um acidente de motocicleta.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 00h16, no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Rua João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, próxima a uma rotatória. Por motivos ainda não esclarecidos, Robson perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem desacordado no local. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à UPA do Estádio. Durante o atendimento, Robson afirmou estar voltando do trabalho, mas não se lembrava do que havia acontecido. Apesar de não apresentar lesões aparentes inicialmente, seu estado se agravou, e ele faleceu por volta das 03h30.

A motocicleta conduzida por Robson foi apreendida e encaminhada ao pátio da Auto Socorro São Lucas, pois o jovem não possuía habilitação para dirigir o veículo. Exames periciais foram requisitados para o local do acidente, a motocicleta e o corpo da vítima, com o objetivo de esclarecer as explicações do ocorrido.

O caso segue em investigação.

