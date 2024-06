Jaú deixa de fazer parte da Diocese de São Carlos

Papa nomeou como primeiro bispo Dom Francisco Carlos da Silva - Crédito: redes sociais

Nesta quarta-feira (26), a Nunciatura Apostólica informou que o Papa Francisco erigiu a nova Diocese de Jaú (SP), com território inteiramente desmembrado da Diocese de São Carlos.

O Papa nomeou como primeiro bispo Dom Francisco Carlos da Silva, de 68 anos, oriundo do clero da Diocese de São Carlos. Dom Francisco atualmente é bispo de Lins (SP), e anteriormente foi Bispo de Ituiutaba (MG). Na diocese de São Carlos, entre vários cargos exercidos, foi Administrador Diocesano em 2006 após a transferência de Dom Joviano de Lima Júnior para a Arquidiocese de Ribeirão Preto, em abril do mesmo ano.

A nova diocese integrará a Província de Campinas e será sufragânea da Arquidiocese de Campinas, sendo parte do regional Sul 1 da CNBB. O seu território abrangerá 15 municípios com uma extensão territorial de 6.018,531 Km² e população aproximada de 434.783 habitantes. Contará com os seguintes Municípios e seus distritos: Jaú, distrito de Potunduva, Brotas, Dois Córregos, Torrinha, Mineiros do Tietê, Barra Bonita, Itapuí, Bocaina, Bariri, Itajú, Ibitinga, Nova Europa, Tabatinga, distrito de Curupá, Borborema, Itápolis, distrito de Tapinas, distrito de Nova América.

Comporão a nova diocese 47 Paróquias, atendidas por um clero de mais de 60 padres, 20 diáconos permanentes, com a presença da Vida Religiosa e Consagrada e um laicato comprometido.

