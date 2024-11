Irmãos morrem após acidente com motos de trilha

Compartilhar no facebook

Jeferson e Paulo - Crédito: Foto Grupo Rio Claro

Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (16) na área rural de Batovi, em Rio Claro (SP). Dois irmãos, Jefferson de Oliveira Dias, de 32 anos, e Paulo Manoel Dias, de 42, morreram após colidirem frontalmente durante uma trilha de motocicletas.

O acidente aconteceu em um terreno preparado para o cultivo de cana, onde ambos realizavam manobras com motos de trilha sem emplacamento. Nenhum dos dois usava capacete ou equipamentos de segurança no momento do impacto.

Segundo relatos colhidos no local, os irmãos estavam acompanhados pelo tio da esposa de Paulo. Durante a trilha, eles deixaram a estrada rural e entraram na área de plantio, onde ocorreu a colisão. O impacto foi tão forte que ambos bateram as cabeças um contra o outro, resultando em ferimentos fatais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou os óbitos no local. A Polícia Militar isolou a área e acionou o Plantão Policial e a perícia técnica para investigar as causas do acidente. Exames periciais e necroscópicos foram requisitados.

