Inscrições abertas para 8ª edição do Miss Gay e Miss Trans

A 8ª edição do concurso Miss Gay e Miss Trans Araraquara já está com inscrições abertas e segue até o dia 16 de novembro. O evento será realizado no dia 30 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal de Araraquara, e premiará as campeãs de cada categoria com R$ 1 mil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por qualquer pessoa do Brasil, através das redes sociais oficiais do concurso ou pelo telefone (16) 98129-2674.

Brilho e Diversidade no Palco

Com categorias distintas, o concurso apresenta candidatas a Miss Gay, composto por homens cisgêneros ou transexuais que encenam personagens femininas com figurinos elaborados, maquiagem e perucas, e Miss Trans, que reúne mulheres transexuais em qualquer fase de transição.

Além do título, as vencedoras terão a chance de representar Araraquara em competições estaduais. Em 2022, a Miss Gay São Paulo, Maya Montenegro, conquistou o título e destacou-se ao representar a cidade.

Evento Filmado em Formato de Filme-Concerto

Neste ano, o evento será registrado e apresentado em um formato inovador: o "filme-concerto". Esse estilo cinematográfico combina o show ao vivo com uma abordagem artística de filmagem, iniciativa viabilizada pelo incentivo da Lei Paulo Gustavo.

