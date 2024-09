SIGA O SCA NO

Incêndios de pequeno porte são registrados nas margens de rodovias da região.Não houve necessidade de interdição e as causas são desconhecidas.

Uma das queimadas ocorreu nas margens da rodovia SP-255, em Santa Lúcia, consumindo uma área de cerca de 300 m2 de vegetação.

Também há registros de incêndios na rodovia Anhanguera (SP-330) em São Simão e Porto Ferreira, bem como na SP-333 em Jaboticabal.

Em todas as ocorrências equipes da concessionária estiveram no local para debelar as chamas.

