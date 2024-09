Incêndio nas margens da Washington Luís leva perigo a motoristas

Um incêndio de médio porte foi registrado na tarde desta sexta-feira (20), por volta das 13h21, no quilômetro 169 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior, no município de Santa Gertrudes. As chamas, que tiveram início no canteiro central da via, foram detectadas pelas câmeras de monitoramento da concessionária responsável pela rodovia.

Um caminhão-pipa particular foi rapidamente acionado para conter as chamas, que ainda estavam sendo combatidas no momento da última atualização. As autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, foram informadas sobre o ocorrido e estão no local para acompanhar a situação e garantir a segurança dos motoristas e demais usuários da rodovia.

