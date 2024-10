Incêndio fora de controle há cinco dias consome mata nas margens do Rio Mogi Guaçu

SIGA O SCA NO

08 Out 2024 - 20h09

08 Out 2024 - 20h09 Por Da redação

Fogo consome mata nas margens do Rio Mogi Guaçu - Crédito: Redes sociais

Um incêndio de grandes proporções na zona rural de Rincão entrou em seu quinto dia nesta terça-feira (7), já consumindo mais de 300 hectares de vegetação. Segundo a Defesa Civil local, as chamas estão controladas, mas ainda não extintas.

O fogo teve início na última sexta-feira (4), em uma área de mata em Guatapará, e se espalhou para o município vizinho. O Rio Mogi, que separa as duas cidades, não foi suficiente para conter o avanço das chamas. No sábado (5), a rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255) precisou ser interditada devido à intensa fumaça.

Até agora, a área afetada corresponde a aproximadamente 300 campos de futebol. Equipes da Defesa Civil de Rincão, Américo Brasiliense, Corpo de Bombeiros, brigadistas e voluntários estão mobilizados no combate ao incêndio. A situação tem gerado medo entre moradores e pescadores da região.

As autoridades já anunciaram que investigarão as causas do incêndio.

