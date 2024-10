Incêndio em canavial atinge veículos e deixa duas mulheres gravemente feridas

Um dos veículos incendiados - Crédito: Fala Matão

Um incêndio de grandes proporções, iniciado na tarde de quarta-feira (2), devastou áreas rurais entre as cidades de Dobrada e Santa Ernestina, deixando um rastro de destruição e duas vítimas gravemente feridas. As chamas, que se alastraram rapidamente devido às condições climáticas secas, atingiram veículos e causaram danos significativos à vegetação.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a estiagem prolongada e as altas temperaturas podem ter contribuído para a rápida propagação do fogo. As duas mulheres, que foram encontradas em seus veículos, foram socorridas e encaminhadas em estado grave para o Hospital de Matão.

O Corpo de Bombeiros de Matão, com o apoio de diversas equipes, conseguiu controlar as chamas no final da tarde. A Defesa Civil de Matão permanece em alerta, monitorando a situação e orientando a população sobre os riscos de incêndios florestais.

