Incêndio consome locomotiva em Ibaté

Locomotiva atingida por incêndio ficou parcialmente destruída - Crédito: Divulgação

Uma locomotiva ficou parcialmente destruída após ser atingida por um incêndio no final da noite desta quarta-feira, 13, em Ibaté.

Informações dão conta que pessoas viram a máquina, que puxava um comboio, em chamas e o Corpo de Bombeiros de São Carlos foi acionado. A composição parou próximo ao viaduto da entrada principal da cidade.

Ninguém se feriu e as chamas da locomotiva, cujos vagões estavam carregados com açúcar, foram debeladas pelos Bombeiros que contaram ainda com o apoio de bombeiro civil de Ibaté.

