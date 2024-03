Idoso é preso após matar esposa com golpes de madeira em cidade da região

SIGA O SCA NO

A Polícia Militar prendeu um aposentado de 72 anos acusado de matar a esposa com golpes de madeira. O crime ocorreu nesta segunda-feira (25), no Jardim São Luiz, em Taquaritinga.

Segundo o SCA apurou, a PM foi chamada na UPA da cidade e quando os policiais chegaram, fizeram contato com os funcionários que informaram que a idosa Odete de Souza Matos, 70 anos, deu entrada em estado grave na unidade, com ferimentos na região da cabeça, costelas e abdômen. Ela estava aguardando ser transferida para a Santa Casa de Araraquara, mas acabou morrendo antes.

Os policiais então foram até a casa do casal, onde encontraram o idoso saindo do banho e marcas de sangue espalhados pelo imóvel. Indagado, o aposentado confessou o crime e disse que se desentendeu com a esposa.

O idoso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o mesmo foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Em seguida foi conduzido à cadeia de Santa Ernestina.

