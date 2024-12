Idoso de 68 anos morre seis dias após sofrer acidente de carro

Compartilhar no facebook

Crédito: Reprodução Jornal Cidade

Um idoso de 68 anos faleceu neste domingo (15), após passar seis dias internado em decorrência de um grave acidente ocorrido na última segunda-feira (9).

Segundo informações da família, o homem, morador do distrito de Ajapi, seguia para Rio Claro, onde pretendia ir a uma agência bancária, quando perdeu o controle do Fusca que dirigia e capotou nas proximidades da Estação de Tratamento de Água do Daae (ETA 2).

Com o impacto, o idoso foi arremessado para fora do veículo, sofrendo ferimentos graves, especialmente na cabeça. Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o socorreu até a Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado até seu falecimento.

Atanazio deixou a esposa e dois filhos. O velório será realizado às 7h30 desta terça-feira (17), seguido do sepultamento às 11h30, ambos no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.



com informações do Jornal Cidade

