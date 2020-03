Idosa morre com sintomas de covid-19 em Ibaté

O Comitê de Contingência contra o Coronavírus de Ibaté informa que a paciente de 85 anos, que estava internada no Hospital Municipal de Ibaté, com suspeita de COVID-19, veio a óbito nesta segunda-feira, 23.



A paciente chegou ao hospital neste domingo apresentando quadro de asma crônico e com síndrome respiratória aguda grave. A paciente chegou com

vida, porém, seu quadro evoluiu para insuficiência respiratória, vindo a óbito.



Os órgãos de saúde colheram os materiais necessários e encaminharam para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, bem como, orientaram a necessidade

de quarentena para familiares até o resultado do exame.



Portanto, neste momento, Ibaté continua sem nenhum óbito confirmado por COVID-19.



A Secretaria Municipal de Saúde lamenta profundamente essa morte e reforça o pedido para que todos fiquem em casa. O isolamento social é a

melhor forma de prevenir a disseminação do coronavírus na nossa cidade.

