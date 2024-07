Idosa de 77 anos morre após ser atropelada por moto

A aposentada Maria José Dall'acqua, conhecida carinhosamente como Zezé, faleceu na madrugada desta quarta-feira (17), na Santa Casa de Araraquara, aos 77 anos. Ela estava internada há 11 dias após ser atropelada por uma moto na Vila Buscardi, em Matão, no dia 6 de julho.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente. O vídeo mostra Zezé atravessando a Rua Sinharinha Frota quando é atingida pela moto. De acordo com o motociclista de 20 anos, ele estava parado no semáforo da Avenida Araraquara e, quando o sinal abriu, seguiu pela rua. Ao tentar ultrapassar um carro, acabou colidindo com a idosa. O motociclista também ficou ferido no acidente.

Zezé foi socorrida com ferimentos graves e levada à Santa Casa de Araraquara, onde permaneceu internada até o seu falecimento. O corpo da idosa foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e o sepultamento está previsto para acontecer na tarde desta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Matão.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor e investiga as causas do acidente.

