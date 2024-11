Idosa de 74 anos morre após ser atropelada por moto

Local do acidente - Crédito: Amaury Jr Matão Urgente

Uma idosa de 74 anos, conhecida como Terezinha, faleceu após ser atropelada por uma motocicleta enquanto fazia sua caminhada matinal na manhã desta terça-feira (12) no bairro Parque dos Ipês, em Matão.

Segundo informações, o acidente ocorreu na Rua Ivan Mingossi, próximo ao cruzamento com a Avenida Antônio Tanaka, em um trecho sem calçada. O motociclista, que seguia em velocidade compatível com a via, não se feriu no acidente.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada, mas, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a idosa não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.

