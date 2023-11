Ibaté: Secretaria de Saúde abre agendamentos de consultas médicas no Ambulatório “Dr Ivo Morganti”, nesta sexta-feira (01)

SIGA O SCA NO

Ambulatório Médico Municipal de Especialidades “Doutor Ivo Morganti” -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que no dia 01 de dezembro, das 7h às 16h, estará disponibilizando o agendamento de consultas para Clínico Geral, Urologista, Vascular e Cardiologista.

O agendamento deverá ser realizado exclusivamente por telefone no Ambulatório Médico Municipal de Especialidades “Doutor Ivo Morganti”, através dos números (16) 3343-1102, (16) 3343-1158 e (16) 3343-1176, e nas demais unidades, de forma presencial.

Elaine Sartorelli Breanza, Secretária Municipal de Saúde enfatiza que o agendamento no Ambulatório Médico Municipal, só será realizado por telefone. “Alertamos que não adianta comparecer pessoalmente, não serão efetuados os pedidos de consultas. É importante lembrar que apenas nas Unidades dos bairros é realizado o agendamento de forma presencial”, explica.

A Secretaria de Saúde ressalta que pacientes com mais de 01 ano sem retornar com o especialista, é necessário um novo encaminhamento.

Os pacientes que efetuarem o agendamento de forma presencial, devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima para agendar a consulta. No ato do agendamento, o usuário deve ter em mãos documento de identidade, CPF e o Cartão do SUS.

RELAÇÃO DOS BAIRROS E UNIDADES PARA AGENDAMENTO:

• Santa Terezinha, Vila Tamoio, Centro, Jardim Mariana, São Benedito, Encanto do Planalto, Jardim das Palmeiras II, Popular e Banco da Terra – Ambulatório Médico Municipal de Especialidades “Doutor Ivo Morganti”.

• Jardim Icaraí – PSF Icaraí.

• Jardim Mariana e Bandeirantes – PSF Mariana.

• Jardim América, Esfer e Jardim Cruzado – PSF Esfer.

• Jardim Popular – PSF Popular.

• Jardim Cruzado I – UBS Cruzado.

• Jardim Cruzado II – PSF Cruzado 1.

• Domingos Valério, Residencial Mariana, Jardim do Bosque, Jardim Menzani, Antônio Moreira (CDHU), Residencial Jequitibá I e II – UBS Santa Teresinha.

