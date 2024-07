Ibaté prorroga vacinação contra a gripe

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo prorroga vacina contra a Influenza para toda a população até dia 14 de julho. Essa medida é parte essencial da estratégia de saúde pública para proteger a população durante as estações de outono e inverno.

A vacinação é realizada em todas as Unidades de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma das unidades de saúde portando documento pessoal. Aqueles que possuem carteira de vacinação deverão solicitar o registro da dose recebida.

A vacina utilizada é trivalente, composta por três cepas de vírus em combinação, oferecendo proteção contra os principais vírus na circulação no Brasil.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté reforça a importância vital da vacinação, especialmente para os grupos prioritários. Esses grupos incluem crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis às complicações e ao agravamento de diversas doenças.

No entanto, é alarmante observar que a cobertura vacinal desses grupos em nosso município está atualmente abaixo de 50%. Esse índice é preocupante, uma vez que está muito abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que visa vacinar pelo menos 90% das pessoas de cada grupo prioritário.

A baixa cobertura vacinal coloca em risco não apenas os indivíduos não vacinados, mas também a comunidade como um todo, aumentando a possibilidade de surtos e complicações graves. A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté está intensificando os esforços para alcançar essa meta, promovendo campanhas de conscientização e facilitando o acesso à vacinação.

Vacinar-se é um ato de responsabilidade e cuidado com a saúde coletiva. A imunização eficaz protege a todos e é fundamental para manter nossa comunidade segura e saudável. Por isso, convocamos todos os cidadãos de Ibaté, especialmente aqueles pertencentes aos grupos prioritários, a se vacinarem e contribuírem para o bem-estar de todos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e bem-estar de toda a população. Contamos com o apoio e colaboração de cada cidadão para alcançar nossos objetivos e garantir uma comunidade mais saudável e protegida contra doenças.

