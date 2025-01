Ibaté: Prefeitura notifica proprietários de terrenos do bairro Jequitibá para realizarem a limpeza

Fiscalização Ibaté -

A Prefeitura de Ibaté, por meio do setor de fiscalização, está notificando os proprietários de terrenos com mato alto no bairro Jequitibá para que realizem a manutenção da limpeza, evitando a proliferação do mosquito da dengue e o surgimento de animais indesejados.

Após a notificação, o proprietário tem o prazo de dez dias para realizar a limpeza, sob pena de multa no valor de 20 UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 740,40. Em caso de reincidência, o valor da multa será aplicado em dobro.

Neste ano, já foram emitidas 105 notificações de limpeza de terrenos, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito da dengue e animais peçonhentos.

