Ibaté participa de inauguração da Casa Abrigo Regional para Mulheres

Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté, em conjunto com outros municípios da região, inaugurou a Casa Abrigo Regional para Mulheres Vítimas de Violência. Este projeto relevante foi realizado através do Concen - Consórcio Intermunicipal da Região Central, com o apoio das prefeituras dos municípios envolvidos e do Governo do Estado de São Paulo.

A Casa Abrigo visa proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para mulheres que sofrem violência, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social, além de promover a reintegração dessas mulheres na comunidade.

A inauguração contou com a presença da Secretária de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, Andrezza Rosalén Vieira, e da Secretária da Mulher do Governo do Estado, Valéria Bolsonaro. Também marcaram presença o Diretor do Departamento Regional de Assistência Social, Paulo Albano, a Secretária Adjunta de Assistência Social de Ibaté, Amanda Affonso, a comandante da Guarda Civil Municipal de Ibaté (GCMI), Margareth Pereira dos Santos, e outras autoridades das cidades participantes.

A abertura da Casa Abrigo Regional representa um marco importante na luta contra a violência doméstica e de gênero na região. Este serviço é crucial para oferecer um refúgio seguro e o suporte necessário para mulheres e seus filhos que se encontram em situações de violência, oferecendo não apenas abrigo, mas também atendimento psicológico, social e jurídico. A criação da Casa Abrigo fortalece a rede de apoio às mulheres, garantindo que elas recebam o suporte necessário para reconstruir suas vidas com segurança e dignidade.

A união de esforços é crucial para enfrentar a violência de gênero. Este abrigo é um exemplo de como podemos trabalhar juntos para criar soluções duradouras e oferecer suporte real às mulheres que mais precisam. A necessidade de um serviço como este é indiscutível. Segundo dados recentes, a violência contra a mulher é um problema persistente e alarmante, exigindo ações concretas e eficazes para garantir a segurança e os direitos das vítimas.

A Casa Abrigo Regional para Mulheres Vítimas de Violência é sinônimo de compromisso e ação concreta na defesa dos direitos das mulheres. A inauguração deste espaço marca o início de uma nova fase de proteção e acolhimento, reafirmando a importância de iniciativas que promovam a segurança e o bem-estar de todas as mulheres da região participantes neste consórcio. Este marco é um passo essencial na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as mulheres possam viver sem medo e violência.

Leia Também