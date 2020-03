Ibaté intensifica ações de combate ao mosquito que causa a dengue

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através das secretarias municipais de Saúde e de Serviços Públicos, vai intensificar as ações em combate à dengue na cidade.

A secretária de Saúde, Elaine Sartorelli, explica que com esse período de muitas chuvas, a proliferação do mosquito Aedes aegypti – causador da dengue – tem crescido muito na região. “Pedimos que a população colabore e nos ajude a cuidar dos quintais de suas residências, pois temos visto muito terrenos com lixo e água parada, ambientes totalmente favoráveis para procriação do mosquito”, contou.

Mutirões, visitas aos imóveis e distribuição de material informativo estão entre as atividades que serão realizadas pelas secretarias municipais, em alusão à Semana Estadual de Mobilização Social contra o Aedes Aegpyti. “Os agentes deverão visitar casas e estabelecimentos e solicitamos a colaboração de todos. Não iremos multar e sim orientar, esclarecer dúvidas, de maneira a conscientizar os moradores para que evitem a criação de criadouros do mosquito”, afirmou Sartorelli.

Além disso, os agentes irão, junto aos moradores, dar fim aos criadouros dentro das residências, recolhendo entulhos e materiais inservíveis que, porventura, estiverem nos quintais das residências.

No próximo sábado, 7, a prefeitura estará fazendo pedágios com várias faixas, cartazes e fantasia do mosquito, em vários bairros da cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos que o Aedes causa à nossa saúde. Serão entregues panfletos nos semáforos e comércios da cidade, além de arrastões em locais específicos.

Para combater o mosquito da dengue e evitar a sua picada, existem alguns cuidados que podem fazer toda a diferença, como:

· Manter as garrafas vazias ou baldes virados para baixo;

· Não deixar entulho no quintal ou nas ruas e varrer diariamente a água parada;

· Cobrir as caixas d'água, poços ou piscinas e manter as calhas de água limpas;

· Colocar terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas;

· Manter a lata de lixo devidamente tampada e jogar no lixo cascas de coco, latas de refrigerantes, copo plástico, garrafas, embalagens, etc;

· Guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva. Faça furos na parte de baixo ou entregue no serviço de limpeza;

· Tampar os ralos pouco usados com um plástico, jogando água sanitária no cano 2 vezes por semana;

· Diminuir o número de bebedouros de cães, gatos e passarinhos e manter o aquário limpo e fechado;

· Colocar telas de proteção nas janelas e mosquiteiros na cama para dormir.

