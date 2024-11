Ibaté ganha nova Escola Municipal no Conjunto Habitacional Antônio Moreira

Escola Municipal “Ernesto Spilla” - Crédito: divulgação

Ibaté celebra uma importante conquista na área da educação com a nova Escola Municipal “Ernesto Spilla”, localizada na Rua Silvio Latário, 181, no Conjunto Habitacional Antônio Moreira.

A obra, que representa um investimento de R$ 5.360.000,00, foi realizada com recursos próprios da administração municipal e executada pela empresa GG Ribeirão Construções Ltda, vencedora da licitação.

A nova escola é um espaço moderno e bem equipado, destinado à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, e conta com uma infraestrutura que inclui 10 salas de aula, 2 salas multiuso, uma biblioteca, além de áreas administrativas como diretoria, coordenação, secretaria e apoio pedagógico. A instituição também oferece um espaço dedicado à Educação Física, além de cozinha e refeitório.

Um dos destaques do projeto é a acessibilidade, com banheiros masculinos e femininos adaptados para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), garantindo que todos os alunos tenham acesso a um ambiente escolar inclusivo e confortável.

O prefeito Zé Parella comemorou a finalização da nova escola, ressaltando os avanços na educação em Ibaté. "Fizemos muito pela educação da nossa cidade, com construção de escolas, construímos uma nova Secretaria da Educação, também uma nova e moderna Biblioteca, além de merenda de qualidade e uniformes para as nossas crianças. Essa nova escola é mais uma benfeitoria do nosso governo e representa nosso compromisso com o futuro de nossas crianças.” Afirmou o prefeito..

Com a Escola Municipal “Ernesto Spilla”, Ibaté reforça seu compromisso com a educação de qualidade, oferecendo mais oportunidades para as crianças da cidade. A nova instituição promete ser um espaço de aprendizado e crescimento, contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios do futuro.

Leia Também