Ibaté: E.M. Julio B. Mendes faz festa para iniciar ano letivo

Na última quarta-feira, 5, aproximadamente de 4.300 estudantes voltaram às atividades nas 14 escolas municipais de Ibaté.

A Escola Municipal “Julio Benedicto Mendes”, localizada no Centro da cidade enfeitou a Unidade de Ensino para recepcionar os professores, funcionários, alunos e comunidade. De acordo com o Diretor Alexandre Moraes Gaspar, esse é um momento muito esperado por todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. “Planejar a volta às aulas é fundamental. Uma recepção acolhedora e bem organizada é o primeiro passo para despertar o interesse dos estudantes pelas atividades escolares durante todo o ano. É mais fácil a adaptação dos estudantes quando tudo está organizado desde o início e quando a escola se mostra feliz em recebê-los, por isso além de recepcionar os alunos e os pais, fizemos uma decoração especial para deixar a Unidade de Ensino mais aconchegante. Esse é um momento de reencontro para alguns e de chegada para os alunos novos. É importante que os alunos sintam-se acolhidos, já que eles são peças fundamentais no ambiente escolar”, comentou Gaspar.

Além da decoração a escola preparou um delicioso café da manhã para os docentes que trabalham no período matutino e um café da tarde para os educadores que lecionam no período vespertino. A direção da Unidade de Ensino ainda exibiu um vídeo de boas-vindas e presenteou todos os mestres com um lindo estojo personalizado, cheio de bombons e um calendário de mesa, destacando todas as datas importantes referente ao ano letivo. Para o diretor da Unidade, é importante mostrar a importância que os docentes têm na vida escolar dos alunos. “A alma da escola é o professor, ele tem papel importante na vida dos alunos. A figura mais importante do processo educativo, em todas as suas esferas é o docente! Ele instiga o estudante a questionar, inovar, a desenvolver e a procurar respostas para as perguntas que devem surgir. O mundo não produziria sentidos sem a figura do mestre, esse ser humano que faz dos sonhos uma ponte para a realidade. Sem ele é impossível adquirir o equilíbrio, a força e a vitalidade necessária para fazer do Brasil um país comprometido com a formação de seus cidadãos. Não podemos esquecer dos funcionários, que também exercem papel de formação dos alunos fora da sala de aula. Eles merecem toda nossa admiração, respeito e carinho, por isso fizemos questão de presenteá-los com um chaveiro personalizado e um lindo bloco de notas”, finalizou Gaspar.

O vice-prefeito Horácio do Carmo Sanches e a vereadora Regina Célia Alves de Queiróz estiveram presentes na escola e também deram as boas vindas para professores, funcionários, alunos e comunidade. “A direção da escola está de parabéns pela recepção calorosa, afinal, ser recebido com um sorriso num ambiente organizado e acolhedor é importante para que o aprendizado ocorra. Desejo que este seja mais um ano de aprendizado e muitas conquistas para todos” comentou Horácio.

De acordo com o Prefeito José Luiz Parella (PSDB) a volta às aulas é uma ocasião muito especial, não só para os alunos. “Esse é um momento marcante para os professores, funcionários e para nós! A educação é prioridade na minha administração, porque, por meio dela, construímos o caminho para a realização dos sonhos. O futuro da cidade está relacionado diretamente a uma educação de qualidade, a um permanente diálogo com os jovens e à valorização do magistério. O trabalho de cada professor é essencial para continuarmos evoluindo e transformando vidas. Não seríamos nada sem eles. Um excelente ano letivo a todos”, destacou o chefe do Executivo.

