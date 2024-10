Ibaté: Dia das Crianças (12) terá brincadeiras, show de mágica e distribuição gratuita de guloseimas

Ibaté terá várias atrações para comemorar o Dia das Crianças no próximo sábado -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realiza no próximo dia 12 de outubro a tradicional festa em comemoração ao Dia das Crianças. Com o tema "Jardim de Infância", o evento acontece no Espaço Multidisciplinar Pirâmide Mata do Alemão, com entrada gratuita e promete ser uma manhã repleta de diversão e alegria para todas as crianças da cidade. Com início previsto para às 9h e encerramento às 13h, a festa é uma das iniciativas mais esperadas no calendário municipal de eventos.

Desde o dia 7 de outubro, as unidades de ensino de Ibaté têm realizado uma série de atividades especiais, proporcionando momentos de lazer e aprendizado para os alunos. Essas ações fazem parte de uma programação mais ampla que busca integrar educação e cultura, culminando na grande festa do dia 12.

Entre as atrações, o evento contará com uma apresentação circense da Trupe do Clima do Riso, além de um show de mágica, brinquedos infláveis e inúmeras atividades recreativas, garantindo diversão para todos os participantes.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, destacou a importância de oferecer essas experiências aos estudantes. “O Dia das Crianças é uma data muito especial, e buscamos criar atividades que envolvam não apenas a diversão, mas também o desenvolvimento social e educativo das crianças”, afirmou a secretária.

O evento no Espaço Pirâmide Mata do Alemão será marcado pela distribuição gratuita de guloseimas, incluindo cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, picolé, suco e água, garantindo que todas as crianças possam aproveitar a celebração de forma completa.

A Prefeitura de Ibaté reforça que a festa é aberta para todas as crianças da cidade e que a organização foi pensada para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. O Espaço Pirâmide Mata do Alemão, com sua estrutura ampla e adequada para eventos de grande porte, será o local perfeito para acolher o público e proporcionar um dia memorável. Vale lembrar que, em conformidade com as regras do evento, apenas adultos acompanhados de crianças poderão entrar no espaço.

O prefeito José Luiz Parella ressaltou a importância da tradição dessa celebração na cidade e reforçou o objetivo principal da festa: “A Festa do Dia das Crianças se tornou uma grande tradição em Ibaté. É um momento feito para os pequeninos, onde eles são os protagonistas. Queremos que esse dia seja totalmente voltado para a diversão das nossas crianças, e por isso os adultos só poderão entrar na Pirâmide se estiverem acompanhados de uma criança. Nosso foco é proporcionar um ambiente alegre e seguro para todos”, concluiu.

A festa do Dia das Crianças em Ibaté, com o tema "Jardim de Infância", é parte de um esforço contínuo da administração municipal em oferecer momentos de lazer e cultura para a população. O prefeito Zé Parrella enfatizou que proporcionar um ambiente saudável e alegre para as crianças faz parte das prioridades da gestão, reforçando o compromisso de valorizar o bem-estar das futuras gerações.

